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    В Японии открывается отель только для женщин - СМИ

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    Сообщается, что открытие капсульного отеля связано с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги, кроме того все больше иностранных туристов предпочитают останавливаться именно в капсульных отелях.
    Жительницы Японии в национальных костюмах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Две токийские фирмы намерены открыть в столице Японии капсульный отель, открытый только для представительниц женского пола, пишет издание Japan Times.

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    "Мы решили создать отель этого вида (капсульного — Ред.) для женщин, поскольку здесь не так много подобного рода объектов", — заявил Кейсукэ Юи, основатель компании Nine Hours Inc., накануне открытия семиэтажной гостиницы для женщин, рассчитанной на 70 спальных мест.

    По словам Юи, открытие такого отеля связано также с ростом спроса среди женщин на гостиничные услуги. Кроме того, по его словам, все больше иностранных туристов предпочитают останавливаться именно в капсульных отелях.

    Он также отметил, что его фирма обычно занимается строительством капсульных отелей, где могут остановиться как мужчины, так и женщины.

    Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, почти 6,37 тысячи человек были госпитализированы за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии, половина из пострадавших — люди старше 65 лет.

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