Талибы пять часов атаковали военную базу в Афганистане: десятки погибших

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере 40 силовиков погибли в результате нападения талибов на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По его данным, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез, столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.

Как отмечает телеканал, власти официально не прокомментировали информацию об инциденте.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

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В понедельник смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула. Этот же канал сообщал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. По последним данным, погибли 35 человек.