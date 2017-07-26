Совбез ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске было заблокировано в Совете безопасности ООН, сообщило в пресс-релизе постоянное представительство России при международной организации.

"Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападения, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, констатировали в постпредстве, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

"К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии", — подчеркнули в постпредстве РФ.

Российское представительство отметило, что инциденты с попытками обстрела российского посольства стали в последнее время все более частыми. Дипломаты РФ призвали партнеров по СБ ООН объединить усилия по борьбе с терроризмом.

Ранее стало известно, что очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске была предпринята 24-25 июля, несколько снарядов упали неподалеку от посольства. Кроме того, 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске.