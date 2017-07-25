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    Усатая модель. Сеть поразила кошка с необычайно длинными лапами

    (обновлено: )18820
    Длиннолапая кошка Квенда живет в Австралии. Благодаря своим "модельным параметрам" она стала звездой интернета.
    Длиннолапая кошка
    reddit.com

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Пользователь социального новостного сайта Reddit McPokie разметил фотографию черно-белой кошки, у которой очень длинные лапы.

    reddit.com
    Длиннолапая кошка

    Фотография на столько понравилась пользователям, что за один день собрала почти 68 тысяч просмотров и 1,7 тысяч комментариев.

    Кошка-модель живет в Австралии, ее зовут Квенда.

    Ранее сообщалось, что в новосибирском зоопарке обычная домашняя кошка выкормила родившегося слабым детеныша сибирской рыси по имени Ника.

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