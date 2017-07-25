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    Рекордная жара: в Японии за неделю погибли шесть человек

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    В результате жаркой погоды в Японии погибли шесть человек, более шести тысяч были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Шесть человек погибли, почти 6,37 тысячи человек были госпитализированы за неделю из-за жары, установившейся на значительной территории Японии, половина из пострадавших — люди старше 65 лет.

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    Управление пожарной охраны Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи, приводит данные с 17 по 23 июля. Наибольшее число пострадавших — в столичном округе Токио, в префектурах Осака, Хёго, Саитама, Фукуока, Аити, а также на острове Хоккайдо.

    По данным главного метеорологического агентства Японии, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны. В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

    Ранее в Киеве в связи с повышением температуры воздуха вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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