Конгресс США рассмотрит новые санкции против России

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Во вторник в палате представителей конгресса США может быть рассмотрен законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР.

Ранее документ был согласован республиканцами и демократами из обеих палат конгресса. В случае принятия палатой представителей он будет рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, в Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства РФ" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства). Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России – главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Основой для документа послужил законопроект, принятый сенатом США еще 15 июня, который предусматривает новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

"Продолжать выступать против трубопровода "Северный поток-2", учитывая его вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине", — указано в опубликованном тексте законопроекта. Данное поручение, адресованное американской администрации, указано с формулировкой "в рамках политики США".

Ряд крупных компаний уже выступили за изменение законопроекта, который может негативно сказаться на американском бизнесе, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе. В число тех, кто выступил с такой инициативой, входили нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

В то же время новые санкции США в отношении России не должны затронуть российско-американское сотрудничество в космосе и деятельность НАСА, отмечается в документе.

Кроме того, конгресс выражает согласие утвердить "для противостояния российскому влиянию выделение 250 миллионов долларов в течение ряда лет в 2018 и 2019 годах" "для защиты критической инфраструктуры и избирательных механизмов от кибератак в следующих странах (НАТО или ЕС)".

ПОЗИЦИЯ ТРАМПА

В воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности".

Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам. Понимая это, в Белом доме вряд ли пойдут на открытую конфронтацию с конгрессом, поддержка которого Трампу крайне нужна для принятия целого ряда важных законов. Поэтому, как считают наблюдатели, сейчас администрация США пытается внести в документ поправки, которые бы уменьшили обязательства главы государства перед сенаторами и членами палаты представителей.

ОПАСЕНИЯ ЕВРОПЫ

Евросоюз назвал проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против "Северного потока-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Германия и ряд других стран ЕС активно поддерживают этот проект.

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас пояснил, что Евросоюз опасается за свою энергобезопасность из-за обсуждаемых в США односторонних санкций не только потому, что эти санкции могут навредить "Северному потоку-2", но и в связи с другими проектами.

В понедельник, комментируя документ, Схинас сказал, что в ЕС следят за этим процессом с беспокойством, связанным с энергетической независимостью и энергобезопасностью Евросоюза. По его словам, Евросоюз задействовал все дипломатические каналы, чтобы интересы ЕС были учтены в ходе законодательного процесса в США.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС, сообщило издание Financial Times. По данным издания, Юнкер призвал немедленно рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.

Брюссель "должен быть готов к действиям в ближайшие дни", если США примут меры "без учета обеспокоенности ЕС", говорится в подготовленном к заседанию Еврокомиссии документе, который цитирует издание.

Там указывается, что "главное внимание" Брюсселя должно быть сфокусировано на том, чтобы потребовать от администрации США "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут применяться так, чтобы затрагивать интересы Евросоюза. Еще один вариант, который упоминается в документе Еврокомиссии, предполагает возможность признания мер Вашингтона недействительными на территории ЕС.

Обсуждается также возможность принятия соответствующих нормам ВТО контрмер, добавляет издание.