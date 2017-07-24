Диалог по киберугрозам. Россия надеется, что в США не свяжут руки Трампу

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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Москва надеется, что американская общественность не будет связывать руки президенту США Дональду Трампу в диалоге с Россией по кибербезопасности, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что и американская общественность не будет связывать руки администрации в участии в таком диалоге с нами", — заявил Лавров в интервью телеканалу "Рудав".

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первую встречу 7 июля "на полях" саммита G20 в Гамбурге. Президент РФ на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.

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В свою очередь спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских подтвердил, что переговоры о создании группы по кибербезопасности ведутся, стороны обмениваются различными предложениями, в том числе по формату работы.