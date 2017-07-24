"Тяжеловес принесен в жертву". Microsoft отказывается от разработки Paint

КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Корпорация Microsoft Corp. откажется от дальнейшей разработки графического редактора для операционных систем Windows – программы Paint, — которая функционирует на платформе Windows на протяжении 32 лет, следует из сообщения компании.

Графический редактор Paint попал в список программ, опубликованный IT-гигантом, которые "не находятся в активной разработке и могут быть удалены в следующих обновлениях системы (Windows 10 Fall Creators – Ред.)".

"Следующее обновление для системы Windows 10… будет содержать много новых функций. Однако один проверенный временем тяжеловес Windows был принесен в жертву — и это Microsoft Paint", — отмечает газета The Guardian.

В апреле компания объявила о выходе обновленной системы Windows 10 Creators, которая включает в себя новый редактор для 3D изображений Paint 3D наряду с традиционным Paint. Однако, как пишет газета, новый графический редактор не является обновлением легендарной программы и отличается от нее по функционалу.

Впервые Paint был выпущен в версии системы Windows 1.0 в 1985 году.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско от болезни Паркинсона скончался Роберт Тейлор, принимавший участие в создании элементов для современного интернета и персонального компьютера.