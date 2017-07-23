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    Недружественный космос: к Земле летит комета-убийца

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    Ученые отмечают, что если комета Энке, которая также известна как "мать Тунгусского метеорита", столкнется с землей, жизнь на планете будет уничтожена.
    Звезды
    RIA News Ратушенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. К Земле приближается комета Энке, которая также известна как "мать Тунгусского метеорита".

    Если комета столкнется с Землей, то жизнь на Голубой планете будет неминуемо уничтожена.

    По расчетам астрономов, к 2022 году траектория ее движения приблизится на опасное расстояние к Земле. В 1908 году осколок этой кометы упал в районе реки Подкаменная Тунгуска в России. Мощность взрыва при падении была сопоставима с ударом водородной бомбы, сообщает портал u-news.com.ua.

    Ранее ученые NASA заявили, что в океане спутника Сатурна Энцелада обнаружен водород. Согласно их гипотезе, это указывает на вероятность гидротермальных процессов, которые могут быть источником энергии для живых организмов.

     

     

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