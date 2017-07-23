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    Вылет российских туристов из турецкого Бодрума вновь отложен

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    Сообщается, что российские туристы по-прежнему не могут вылететь из Бодрума, так как за ними не прибыл самолет. Туристы находятся в отелях, они обеспечены питанием.
    Чартерный рейс в Турцию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Вылет российских туристов, отдыхавших в турецком Бодруме, которые третий день не могут отправиться в Москву рейсом авиакомпании iFly, вновь отложен на неопределенный срок, сообщил РИА Новости дежурный по аэропорту Милас-Бодрум Уфук Чепе в воскресенье.

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    DOGAN NEWS AGENCY / AFP
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    Ранее в воскресенье Чепе сообщил со ссылкой на авиакомпанию iFly, рейсом которой россияне должны были вылететь еще в пятницу, что вылет ожидается в 14.00 в воскресенье. Ростуризм в свою очередь сообщал, что туристы вылетят в ближайшее время.

    "К сожалению, российские туристы по-прежнему не могут вылететь. Самолет из Москвы должен был вылететь за ними в 13.00, однако только что мне сообщили, что самолет так и не вылетел. Россияне по-прежнему находятся в отелях, они обеспечены питанием", — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что авиакомпания уже неоднократно объявляла о времени вылета. Однако каждый раз это не подтверждалось.

    "Как только мы будем уверены, что самолет за нашими гостями прибыл, тогда мы организуем их доставку в аэропорт", — сказал Чепе.

    В генконсульстве РФ со ссылкой на представителей авиакомпании iFly сообщили РИА Новости, что вылет ожидается в 18.40 по московскому времени.

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