В Германии допускают новый миграционный кризис

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц предостерег от повторения миграционного кризиса, пишет издание Bild am Sonntag.

"В 2015 году в Германию приехали более миллиона беженцев — в значительной степени бесконтрольно. В тот момент канцлер открыла границы с Австрией. Из хороших гуманитарных побуждений, однако, к сожалению, без договоренности с нашими коллегами в Европе. Если мы не предпримем никаких действий сейчас, ситуация может повториться", — заявил Шульц.

В скором времени политик отправится с визитом в Италию, где намерен встретиться с премьером Италии Паоло Джентилони и обсудить с ним повышение числа беженцев, прибывающих в Европу по так называемому средиземноморскому маршруту.

Шульц — один из кандидатов на пост канцлера ФРГ. Он назвал миграционную тему чрезвычайно актуальной и намерен сделать ее основной в предвыборной кампании, добавляет издание.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.