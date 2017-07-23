США важно не допустить конфронтации с РФ - генерал

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. США нужно не допустить конфронтации с Россией, поскольку речь идет о ядерной державе, однако РФ является "огромной угрозой", заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

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"Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute.

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Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что если Россия не решится идти в прямое наступление, то есть опасность, что она не выведет свои войска и оставит их после учений на территории Белоруссии.