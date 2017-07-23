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    Рейтинг Макрона за месяц упал на 10%

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    Макрон - новый президент Франции (262)

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    В июле уровень доверия к Эммануэлю Макрону установился на отметке в 54%. СМИ отмечают, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Уровень доверия к президенту Франции Эммануэлю Макрону за месяц снизился на 10%, больше за три месяца у власти терял только Жак Ширак в 1995 году, свидетельствуют данные опроса центра Ifop для еженедельника Journal du Dimanche.

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    "Глава государства потерял десять (процентных) пунктов за месяц, свидетельствуют данные опроса Ifop для JDD. За исключением Жака Ширака, потерявшегося 15 пунктов в мае-июле 1995, это самое сильное падение доверия к президенту спустя три месяца у власти", — пишет издание.

    По данным газеты, в июле уровень доверия к Макрону установился на отметке в 54%. Издание поясняет, что такие результаты объясняются недавним скандалом вокруг размера оборонного бюджета, а также опасениями населения, что предвыборные обещания не будут выполнены.

    Отмечается, что многие опрошенные критикуют "авторитарность" Макрона в отношении ушедшего в отставку генерала де Вилье. Вместе с тем значительная часть респондентов продолжает отмечать "выправку главы государства и его активность".

    Ранее глава генштаба ВС Франции впервые в истории Пятой республики подал в отставку из-за резких разногласий с президентом по вопросу сокращения бюджета министерства обороны, Макрон отставку генерала Пьера де Вилье принял.

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