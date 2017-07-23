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    Шведские экстремисты проходили "тренировки" в РФ - американские СМИ

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    В тексте портала BuzzFeed не приводится, при этом есть ссылка на некие судебные документы следствия по делу о взрыве в центре по приему мигрантов в Гетеборге в январе. Тогда пострадал сотрудник миграционного центра.
    Граждане Швеции, подозреваемые в экстремизме
    buzzfeed.com

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Два участника шведской правоэкстремистской организации, обвиняемые в нападении на центр приема мигрантов в Гетеборге, ездили в РФ на "тренировки" с участием лиц, имевших боевой опыт столкновений в Донбассе, утверждает американский портал BuzzFeed, ссылаясь на полученные в шведском суде документы. 

    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons
    Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    Конкретных доказательств в тексте не приводится, при этом есть ссылка на некие судебные документы следствия по делу о взрыве в центре по приему мигрантов в Гетеборге в январе. Тогда пострадал сотрудник миграционного центра.

    По данным издания, следствие считает, что нападение устроили члены шведской экстремистской организации "Североевропейское движение сопротивления". Прокуратура предъявила обвинения трем ее участникам, одного из которых зовут Виктор Мелин. Суд приговорил их к различным срокам тюремного заключения.

    Как утверждает портал, ссылаясь на данные прокуратуры, обвиняемые посещали Россию осенью 2016 года и провели там 11 дней.

    Также сообщается, что полиция изъяла из квартиры одного из нападавших сведения об оружии и взрывчатку. Следствие также якобы располагает скриншотом фотографии с изображением двух подозреваемых, опубликованной в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной программе "тренировок" неких праворадикальных группировок в Санкт-Петербурге. Эта фотография затем была удалена.

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    Официальные комментарии правоохранительных органов относительно этой информации пока не поступали.

    Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что в Сирии воюют более 500 российских военнослужащих, которые принимали участие в военных действиях в Донбассе. 

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