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    В мире

    Скандал с поставками турбин в Крым скажется на отношениях с РФ - МИД ФРГ

    (обновлено: )11510
    Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их.
    Флаги Германии, России и ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Отношения Германии и России могут пострадать из-за скандала вокруг поставки турбин компании Siemens на строящиеся электростанции в Крыму, считает МИД ФРГ.

    Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons
    Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    "Федеральное правительство вновь напомнило российским властям об обязательствах и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций вновь отяготит германо-российские отношения", — заявил представитель МИД Германии, пишет издание Bild am Sonntag.

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    По информации издания, Берлин ранее получил заверения российских властей о том, что турбины не предназначены для Крыма.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения немецких СМИ о том, что Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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