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    Снова трясет: близ острова Кос произошли два сильных подземных толчка

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    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (184)

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    Вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос и залегал на глубине 10 километров. Повторный толчок произошел через 16 минут.
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    rugr.gr

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Два сильных повторных подземных толчка произошли один за другим в субботу у берегов греческого острова Кос, который ранее серьезно пострадал от сильного землетрясения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Землетрясение и цунами в Эгейском море: последствия катастрофические

    Землетрясение в Эгейском море магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу, 21 июля. Эпицентр находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали. В Турции жертв нет, однако пострадали не менее 70 человек.

    Читайте также: Землетрясения в Эгейском море и фактор туризма

    Как сообщает Афинский институт геодинамики, вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос и залегал на глубине 10 километров. Всего через 16 минут после этого близ острова зафиксирован еще один афтершок — магнитудой 4,6.

    Смотрите также: Одно на двоих. Мощное землетрясение в Турции и Греции

    После землетрясения ночью в пятницу сотни жителей острова и туристов решили провести ночь на улице, опасаясь находиться в здании. Субботние афтершоки могут означать, что людям вновь придется спать вне домов и отелей, добавляет агентство.

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