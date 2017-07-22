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    Франция требует созвать экстренное заседание СБ ООН по Иерусалиму - СМИ

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    На заседании Совета безопасности ООН планируется экстренно обсудить способы поддержки призывов к деэскалации в Иерусалиме.
    Заседание Совета Безопасности ООН
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    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Укриана. Франция, Швеция и Египет требуют провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с беспорядками в Иерусалиме, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

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    На заседании планируется "экстренно обсудить способы поддержки призывов к деэскалации в Иерусалиме", цитирует агентство шведского дипломата.

    Ранее сообщалось, что трое палестинцев погибли, десятки получили ранения в Иерусалиме во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города, сообщили палестинские медики и израильская полиция.

    Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

    Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

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