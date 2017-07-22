Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации в Сирии

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. По результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны подписаны соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", — сообщили в Минобороны

Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей при посредничестве египетской стороны, отметили в российском Минобороны.

Ранее сообщалось, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.