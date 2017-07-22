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    Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации в Сирии

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    Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей при посредничестве египетской стороны. Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни.
    Ситуация в Сирии
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. По результатам проведенных в Каире переговоров представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции при посредничестве египетской стороны подписаны соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации "Восточная Гута" в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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    "Данными документами определены границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей", — сообщили в Минобороны

    Первый гуманитарный конвой в зону деэскалации и вывоз раненых планируются в ближайшие дни, отметили в ведомстве.

    Документы подписаны в развитие астанинских договоренностей при посредничестве египетской стороны, отметили в российском Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов.

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