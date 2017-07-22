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    В мире

    Додон назвал демаршем декларацию о выводе войск РФ из Приднестровья

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    Проевропейское парламентское большинство в Молдавии утвердило в пятницу декларацию о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Президент Игорь Додон заявил, что одобренная парламентом декларация – это очередной демарш.

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Лишь в случае достижения политического урегулирования приднестровской проблемы, можно решить вопрос, связанный с миротворцами и российскими войсками, заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон.

    Проевропейское парламентское большинство в Молдавии утвердило в пятницу декларацию о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники.

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    На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Кроме того, в 2017 году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины.

    Додон в эфире одного из местных телеканалов заявил, что одобренная парламентом декларация – это очередной демарш. По его мнению, принятие такого документа – попытка представителей проевропейской власти понравиться Западу. Он добавил, что это сделано в том числе в преддверии визита вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который должен состояться в конце следующей недели. "Эта декларация не имеет никакой юридической силы", — подчеркнул Додон.

    Как считает молдавский лидер, вопрос, связанный "с миротворцами и российскими войсками, можно будет решить, только достигнув политического урегулирования приднестровской проблемы".

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    "Мы на данном этапе, исходя из разных обстоятельств, не близки к политическому решению. Считаю, что мы сможем приблизиться к политическому решению, хотя бы утвердить какую-то стратегию только в 2019-2020 годах. Почему? В 2018 году у нас выборы – будет другой парламент, который и начнет работать в этом направлении. А сейчас надо решать текущие проблемы Приднестровья", — сказал Додон.

    Ранее президент Молдавии Игорь Додон выступил категорически против силового варианта решения проблемы Приднестровья. 

     

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