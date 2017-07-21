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    В Шотландии родился ретривер с зеленой шерстью

    (обновлено: )246
    Это чрезвычайно редкое явление, которое, как считается, происходило всего несколько раз в истории. Последний такой случай был зафиксирован в феврале этого года в Великобритании - щенок с зеленой шерстью родился у "шоколадного" лабрадора.
    Собака породы золотистый ретривер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Шотландии трехлетний золотистый ретривер по кличке Рио родила девять щенков, один из которых явился на свет с шерстью зеленого оттенка, сообщает британский таблоид Metro.

    Необычный оттенок шерсти мог придать желчный пигмент биливердин, который содержится в плаценте собак. Вещество может окрашивать шерсть щенка, смешиваясь с плацентой, уточняет издание.

    "Мы заметили, что у одного из щенков был зеленый мех! Мы не могли в это поверить", — рассказала о родах потрясенная хозяйка собаки Луиза Сазерленд.

    Необычный цвет щенка уже начинает пропадать, но миссис Сазерленд не смогла устоять, чтобы не назвать его Форестом (с англ. forest — "лес"), в честь необычного цвета.

    Это чрезвычайно редкое явление, которое, как считается, происходило всего несколько раз в истории. Последний такой случай был зафиксирован в феврале этого года в Великобритании — щенок с зеленой шерстью родился у "шоколадного" лабрадора. Другой случай произошел в Испании.

    Ранее сообщалось, что в 29-ом конкурсе "Самая некрасивая собака в мире" в Калифорнии победил неаполитанский мастиф по кличке Марта. Несмотря на название, этот титул считается почетным.

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