В Шотландии родился ретривер с зеленой шерстью

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Шотландии трехлетний золотистый ретривер по кличке Рио родила девять щенков, один из которых явился на свет с шерстью зеленого оттенка, сообщает британский таблоид Metro.

Необычный оттенок шерсти мог придать желчный пигмент биливердин, который содержится в плаценте собак. Вещество может окрашивать шерсть щенка, смешиваясь с плацентой, уточняет издание.

"Мы заметили, что у одного из щенков был зеленый мех! Мы не могли в это поверить", — рассказала о родах потрясенная хозяйка собаки Луиза Сазерленд.

Необычный цвет щенка уже начинает пропадать, но миссис Сазерленд не смогла устоять, чтобы не назвать его Форестом (с англ. forest — "лес"), в честь необычного цвета.

Это чрезвычайно редкое явление, которое, как считается, происходило всего несколько раз в истории. Последний такой случай был зафиксирован в феврале этого года в Великобритании — щенок с зеленой шерстью родился у "шоколадного" лабрадора. Другой случай произошел в Испании.

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