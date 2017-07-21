Маск построит тоннель от Нью-Йорка к Вашингтону

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Основатель американской компаний SpaceX Илон Маск Маск получил разрешение от правительства на строительство подземного тоннеля для вакуумного транспорта Hyperloop от Нью-Йорка в Вашингтон.

Новостью об этом Маск поделился в своем Twitter.

"Только что получил устное разрешение от правительства на строительство The Boring Company (компания Маска — Ред.) тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Путь от Нью-Йорка в Вашингтон займет 29 минут", — написал Маск.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

​Сейчас поезд преодолевает эту дистанцию за 3 часа и 20 минут.

Ранее Илон Маск назвал украинскую ракету-носитель "Зенит" лучшей после своих Falcon.