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    В мире

    Маск построит тоннель от Нью-Йорка к Вашингтону

    (обновлено: )55
    Основатель американской компаний SpaceX Илон Маск Маск сообщил, что когда будет построен тоннель, путь от Нью-Йорка в Вашингтон займет 29 минут.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Основатель американской компаний SpaceX Илон Маск Маск получил разрешение от правительства на строительство подземного тоннеля для вакуумного транспорта Hyperloop от Нью-Йорка в Вашингтон.

    Новостью об этом Маск поделился в своем Twitter.

    "Только что получил устное разрешение от правительства на строительство The Boring Company (компания Маска — Ред.) тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Путь от Нью-Йорка в Вашингтон займет 29 минут", — написал Маск.

    ​Сейчас поезд преодолевает эту дистанцию за 3 часа и 20 минут.

    Ранее Илон Маск назвал украинскую ракету-носитель "Зенит" лучшей после своих Falcon.

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