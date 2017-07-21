В Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Останки знаменитого художника Сальвадора Дали эксгумировали на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании для установления отцовства, сообщает Associated Press.

Сообщается, что эксперты отобрали биологические образцы тела Дали, их отправят в Мадрид на экспертизу.

Напомним, судья одного из судов Мадрида приняла решение эксгумировать останки знаменитого художника Сальвадора Дали для установления отцовства. Она удовлетворила иск жительницы Жироны (автономное сообщество Каталония) "ясновидящей" Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали ее отец.

Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали замуровано в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас.

Пилар Абель Мартинес родилась в 1959 году в городе Фигерас. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей. В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, здесь вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали — ред.)", утверждает "ясновидящая".

В 2015 году Пилар Абель подала иск на установление отцовства. Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права.

В течение восьми лет Пилар под псевдонимом "Жасмин" вела программу на местном телевидении Жироны — она давала "предсказания о будущем" телезрителям.

Первый скандал вокруг этой женщины вспыхнул несколько лет назад в связи с иском, который она подала в 2005 году на журналиста и писателя Хавьера Серкаса, автора одной из самых знаменитых книг современной испанской литературы "Солдаты Саламина". Она считает, что стала прототипом героини книги – Кончи, и что писатель нанес ущерб ее чести и достоинству, поскольку героиня "невежественная, глупая, лицемерная, поверхностная". Пилар требовала компенсацию в размере 700 тысяч евро. В 2009 году суд окончательно отказался удовлетворить этот иск, поскольку Хавьер Серкас даже не был знаком с "провидицей".

Ранее скульптура Сальвадора Дали "Триумфальный слон" продана на торгах аукционного дома Bonhams за 446,5 тысяч фунтов стерлингов.