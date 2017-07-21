наверх
21.07.201709:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Кишинёв готов идти на компромиссы по проблеме Приднестровья

    (обновлено: )132
    Президент Молдавии Игорь Додон отметил, что проблему Приднестровья нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу.
    Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон выступил категорически против силового варианта решения проблемы Приднестровья и заявил, что Кишинёв готов идти на компромиссы для объединения страны.

    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины
    Визиты Порошенко в Грузию и Молдавию пахнут возрождением ГУАМ — эксперт

    "Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу. Есть, конечно, у нас "горячие головы", но их очень мало. Допускаю, их подталкивает кто-то с Запада, чтобы здесь появилась еще одна горячая точка. Я всегда был и буду категорически против подобного сценария", — сказал Додон в интервью газете "Известия".

    Президент подчеркнул, что "силовой вариант будет означать потерю государственности Молдовы". "Мы видим, чем это обернулось для других стран. Мы готовы идти на компромиссы, чтобы объединить страну. Это признают все наши партнеры и на Западе, и на Востоке", — добавил Додон.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Роман Безсмертный о деле Павла Шеремета. Видео
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции