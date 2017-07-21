Кандидатура Хантсмана на пост посла в РФ внесена в сенат США

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп официально направил в сенат кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости пресс-релизе Белого дома.

О том, что Трамп намерен выдвинуть Хантсмана на этот пост, было объявлено 18 июля. Кандидатуру Хантсмана предстоит рассмотреть профильному комитету, а затем полной сессии сената. Даты слушаний пока не назначены.

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Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.

Ранее СМИ сообщили, что Хантсман имеет бизнес в Украине.