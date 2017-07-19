Верховный суд США разрешил ограничивать въезд мигрантов в страну

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Верховный суд США временно разрешил администрации президента США Дональда Трампа ограничивать въезд мигрантов на территорию страны, передает агентство Рейтер.

При этом, как сообщает агентство, Верховный суд отклонил прошение администрации Трампа с требованием включить бабушек и дедушек в список родственников, попадающих под иммиграционный указ президента.

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Ранее окружной судья Деррик Уотсон удовлетворил прошение штата Гавайи о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия президентского указа, ограничивающего въезд в США из шести стран черного списка. Решением судьи в категорию ближайших родственников были включены бабушки, дедушки, внуки, племянники, двоюродные братья и сестры, также наличие в США дяди или тети должно обеспечить претенденту право на въезд в страну. Судья также постановил, что беженцы, у которых есть должные связи с США, должны приниматься в страну и получать надлежащее им обеспечение.

После этого администрация Трампа подала прошение в Верховный суд с требованием заблокировать данное решение.

В начале июля Верховный суд принял к рассмотрению дело об иммиграционном указе Трампа, который касается въезда граждан шести стран из черного списка, временно восстановив его действие, но исключив из-под действия указов людей, у которых есть "надежные связи с США". Представитель администрации пояснил тогда, что речь идет о тех, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры, женихи и невесты.

Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер не считалось близкими семейными связями. Также с 6 июля на 120 дней приостановлен прием беженцев на территории США. Рассмотрение верховными судьями дела об иммиграционном указе намечено на осень текущего года.