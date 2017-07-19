Турция заподозрила немецкие Daimler и BASF в поддержке терроризма

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Крупные немецкие концерны впервые фигурируют в списке лиц и организаций, подозреваемых в поддержке терроризма, который Анкара передала немецким ведомствам, сообщил еженедельник ZEIT.

В частности, в списке упомянуты 68 лиц и организаций, в том числе Daimler и BASF. По данным турецких властей, концерны оказывают поддержку оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в Турции.

В правительственных кругах содержание списка назвали "смехотворным" и "абсурдным", пишет ZEIT. Федеральное ведомство уголовной полиции обратилось к турецким коллегам за разъяснениями, но ответ пока не получен.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.