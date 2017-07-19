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    Турция заподозрила немецкие Daimler и BASF в поддержке терроризма

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (305)

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    По данным турецких властей, концерны Daimler и BASF оказывают поддержку оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в Турции.
    Флаг Турции
    REUTERS Eric Vidal

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Крупные немецкие концерны впервые фигурируют в списке лиц и организаций, подозреваемых в поддержке терроризма, который Анкара передала немецким ведомствам, сообщил еженедельник ZEIT.

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    В частности, в списке упомянуты 68 лиц и организаций, в том числе Daimler и BASF. По данным турецких властей, концерны оказывают поддержку оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в Турции.

    В правительственных кругах содержание списка назвали "смехотворным" и "абсурдным", пишет ZEIT. Федеральное ведомство уголовной полиции обратилось к турецким коллегам за разъяснениями, но ответ пока не получен.

    Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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