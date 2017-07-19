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    Сенат Франции принял антитеррористический законопроект, сменяющий режим ЧП

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    В октябре проголосовать по законопроекту должна нижняя палата парламента - Национальное собрание. Введенный после терактов 13 ноября 2015 года и несколько раз продлевавшийся режим ЧП будет отменен 1 ноября.
    Флаг Франции
    flickr.com/Simon

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Сенат Франции (верхняя палата парламента) в ночь на среду большинством голосов принял законопроект о борьбе с терроризмом, призванный сохранить в руках правоохранителей инструменты борьбы с террористической угрозой после отмены режима чрезвычайного положения, передает агентство Франс Пресс.

    Введенный после терактов 13 ноября 2015 года и несколько раз продлевавшийся режим ЧП будет отменен 1 ноября.

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    По данным агентства, в первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 229 сенаторов, 106 проголосовали против. В октябре проголосовать по законопроекту должна нижняя палата парламента — Национальное собрание.

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