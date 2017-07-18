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    Участников заседания Совбеза ООН экстренно эвакуировали

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    По данным постоянного представительства Украины в ООН, заседание Совета безопасности ООН по Гаити было прервано из-за сработавшей пожарной сигнализации.
    Заседание СБ ООН
    @UKRinUN

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Посетители штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были эвакуированы после сработавшей пожарной сигнализации, говорится в сообщении постоянного представительства Украины в организации.

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    "Совет Безопасности возобновляет заседание по ситуации на Гаити после эвакуации. По неизвестным пока причинам в ООН сработала пожарная сигнализация", — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

    ​Прерванное заседание Совбеза уже возобновилось.

    В свою очередь пресс-служба ООН опровергла сообщения о пожаре в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, эвакуация сотрудников была проведена в целях предосторожности. 

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