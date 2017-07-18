Участников заседания Совбеза ООН экстренно эвакуировали

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Посетители штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке были эвакуированы после сработавшей пожарной сигнализации, говорится в сообщении постоянного представительства Украины в организации.

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"Совет Безопасности возобновляет заседание по ситуации на Гаити после эвакуации. По неизвестным пока причинам в ООН сработала пожарная сигнализация", — говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

Рада Безпеки відновлює засідання щодо ситуації на Гаїті після евакуації. З невідомих наразі причин в ООН спрацювала пожежна сигналізація. pic.twitter.com/cLxKnG2EIh — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 июля 2017 г.

​Прерванное заседание Совбеза уже возобновилось.

В свою очередь пресс-служба ООН опровергла сообщения о пожаре в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, эвакуация сотрудников была проведена в целях предосторожности.