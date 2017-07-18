Сдали нервы: робот "покончил с собой" в фонтане бизнес-центра

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Вашингтоне робот-охранник Knightscope K5 внезапно направился к фонтану, упал в него и утонул, сообщает издание Verge.

По данным издания, робот Knightscope "въехал прямо в фонтан", расположенный в комплексе Georgetown Waterfront. Причина такого поведения робота неизвестна, также не сообщается, "выжил" ли робот. "Он ненавидел свою работу? Он узнал ужасные новости? Он понял, что будущее не наступит сейчас?" — пишет издание.

Газета Independent напоминает, что компания-производитель Knightscope заявляла о том, что робот "лучше настоящего охранника, потому что ему никогда не бывает скучно" в процессе работы.

Пользователи сервиса микроблогов Twitter также комментировали произошедшее.

"Появление робокопов на подходе, но это займет немного времени, потому что бассейны наносят поражение роботам, таким, как этот Knightscope", — написал пользователь elizabeth_joh.

twitter.com/bilalfarooqui В США робот-охранник "покончил с собой" в фонтане бизнес-центра

"Супер-высокотехнологичный робот-охранник в нашем офисном комплексе сломался", — пишет пользователь gregpinelo.

Компания Knightscope ответила пользователю от лица модели K5.

twitter.com/gregpinelo В США робот-охранник "покончил с собой" в фонтане бизнес-центра

"Робот-охранник – да. Робот-подводная лодка – нет. Я понял. K5", — написала компания.

twitter.com/gregpinelo В США робот-охранник "покончил с собой" в фонтане бизнес-центра

Робот Knightscope K5 имеет ракетообразную форму, весит 136 килограммов и достигает в высоту 1,5 метра. Ранее в этом году мужчина был арестован после того, как опрокинул робота, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также ранее другой K5 сбил ребенка с ног и уехал.