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    В мире

    В Стамбуле арестован глава Amnesty International в Турции

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    Суд оставил под стражей шестерых активистов Amnesty International, среди которых Эсер, граждане Швеции Али Гхрави и Германии Петер Штойдтнер, по обвинению в "оказании поддержки террористической организации".
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Суд Стамбула принял решение об аресте директора международной правозащитной организации Amnesty International в Турции Идиль Эсер и еще пяти активистов организации, сообщает во вторник телеканал CNN Turk.

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    Отмечается, что суд оставил под стражей шестерых активистов Amnesty International, среди которых Эсер, граждане Швеции Али Гхрави и Германии Петер Штойдтнер, по обвинению в "оказании поддержки террористической организации". Другие задержанные освобождены под подписку о невыезде.

    Эсер в числе 12 активистов правозащитной организации были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада.

    Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.

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