Катар подаст в международный суд на четыре арабские страны

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Катар обратится в международный суд с иском на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые ввели ограничения в отношении Дохи и потребует компенсации ущерба, сообщает во вторник агентство Анадолу со ссылкой на министра экономики и торговли Шейха Ахмеда бин Джасима бин Мухаммеда Аль-Тани.

"Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи", — сказал Аль-Тани в Женеве.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

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