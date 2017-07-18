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    Катар подаст в международный суд на четыре арабские страны

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (65)

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    Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи, сообщил министр экономики и торговли.
    Флаг Катара
    flickr.com/Banotat-Q6r

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Катар обратится в международный суд с иском на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые ввели ограничения в отношении Дохи и потребует компенсации ущерба, сообщает во вторник агентство Анадолу со ссылкой на министра экономики и торговли Шейха Ахмеда бин Джасима бин Мухаммеда Аль-Тани.

    "Катар выполнит все необходимые процедуры и обратится в региональные и международные судебные инстанции с целью привлечения к ответственности стран, которые ввели санкции в отношении Дохи", — сказал Аль-Тани в Женеве.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

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