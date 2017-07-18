В мире отмечают Международный день Нельсона Манделы

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 18 июля,в мире отмечается Международный день Нельсона Манделы.

Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela International Day) ежегодно отмечается 18 июля в день рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида (расовой дискриминации) в Южной Африке, бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Нельсона Манделы (Nelson Mandela). Этот день был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 10 ноября 2009 года в знак признания вклада южноафриканского лидера в дело мира и борьбы за свободу.

Данный шаг отразил широкое международное признание той роли, которую сыграл этот крупный политический деятель в области урегулирования межрасовых отношений, преодоления неравенства, защиты прав человека, улучшения положения беднейших и слабо развитых социальных групп, а также содействия процессам демократизации и делу мира на планете.

Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года в регионе Транскей (ныне — Восточно-Капская провинция ЮАР) в семье потомков вождя племени тембу.

Регион находился на территории доминиона Великобритании — Южно-Африканского Союза (ЮАС, с 1961 года — ЮАР), объединившего бывшие британские колонии. Политическая власть в стране принадлежала белому меньшинству. В стране был установлен режим расовой дискриминации и сегрегации (политика принудительного отделения различных расовых или этнических групп) неевропейского населения.

После 1948 года правительство, сформированное правой Националистической партией, ввело жесткую систему апартеида, усилившую дискриминацию лишенного права голоса небелого большинства. Африканское население получило в свое распоряжение "национальные отечества" (homelands) – бантустаны (резервации с элементами самоуправления для коренного населения). В стране предусматривались раздельное обучение, проживание, отдых и т.д. для белого и африканского населения.

В борьбе против созданной в ЮАС системы угнетения в 1912 году был образован Южно-Африканский туземный национальный конгресс (с 1925 года носит название Африканский национальный конгресс, АНК), который распространил свою деятельность на всю территорию ЮАС.

В 1944 году Мандела вступил в Молодежную лигу Африканского национального конгресса (АНК). В 1950-е годы он был одним из наиболее активных борцов против апартеида на юге Африки. Его неоднократно арестовывала полиция.

К 1960 году Мандела стал признанным лидером АНК.

После событий в Шарпевиле (1960), когда в результате беспорядков были убиты 67 африканцев, южноафриканское правительство запретило АНК. Мандела перешел на нелегальное положение. В июне 1961 года лидеры АНК решили перейти к вооруженным методам борьбы против апартеида. Была сформирована военная организация АНК "Умконто ве сизве" ("Копье нации") во главе с Манделой.

Нельсон Мандела начал кампанию саботажа против вооруженных сил и правительства Южной Африки и планировал возможную партизанскую войну. В январе 1962 года он тайно покинул страну, путешествовал по странам Африки, где получил военную подготовку, посетил Англию.

В августе 1962 года Мандела был арестован и приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконный выезд из страны и подстрекательство к забастовке. В 1964 году, после ареста соратников Манделы, мера пресечения ему была изменена на пожизненное лишение свободы.

В заключении Нельсон Мандела провел в общей сложности 27 лет, большую часть из них — в одиночной камере на острове Роббен. Во время своего заключения Мандела приобрел мировую известность. В Южной Африке и в других странах развернулось движение за его освобождение.

В 1985 году Нельсон Мандела отверг предложение президента ЮАР Питера Боты об освобождении в обмен на отказ от политической борьбы.

В 1990 году в условиях кризиса системы апартеида и прихода к власти в стране президента Фредерика де Клерка, начавшего проводить демократические преобразования, Мандела был освобожден и в 1991 году возглавил АНК.

В 1993 году Нельсон Мандела и президент ЮАР Фредерик де Клерк были удостоены Нобелевской премии мира за их усилия положить конец апартеиду.

В 1994 году в Южной Африке были проведены первые общенациональные выборы с участием африканского большинства, в результате которых Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР.

В 1996 году была разработана и принята новая конституция ЮАР, которая гарантировала всем южноафриканцам равные права независимо от расовой принадлежности, пола, религиозных убеждений или сексуальной ориентации.

В основе деятельности Нельсона Манделы находился христианский принцип прощения врагов, именно он позволил враждующим сторонам в ЮАР начать диалог, который постепенно превратил республику из страны "третьего мира" в процветающее государство.

Оставаясь на посту президента страны, Мандела в декабре 1997 года ушел с поста лидера АНК, а на выборах 1999 года не выставил свою кандидатуру на пост президента ЮАР.

Отойдя от государственных дел, Мандела продолжал активную общественную деятельность: выступал с лекциями, посещал больницы, собирал с крупных представителей бизнеса деньги на благотворительные нужды.

5 декабря 2013 года Нельсон Мандела скончался в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Похоронен первый чернокожий президент ЮАР в родной деревне Куну на юго-востоке страны.

6 июня 2014 года делегаты Генеральной Ассамблеи ООН учредили премию имени Нельсона Манделы, которая вручается отдельным лицам за вклад в реализацию целей и принципов Организации Объединенных Наций.

В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН постановила расширить рамки Международного дня Нельсона Манделы и использовать его также для содействия обеспечению гуманных условий тюремного заключения, повышения осведомленности о том, что заключенные являются неотъемлемой частью общества, и для признания значимости работы персонала пенитенциарных учреждений как социальной службы особой важности.

Генеральная Ассамблея приняла пересмотренный текст Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также одобрила рекомендацию Группы экспертов о том, что эти правила должны носить название "Правила Нельсона Манделы" в знак уважения к наследию покойного президента Южной Африки, который провел в тюрьме 27 лет в ходе борьбы за права человека.

Каждый год, 18 июля, в день рождения Нельсона Манделы, ООН присоединяется к призыву Фонда Нельсона Манделы — в рамках празднования этого международного дня потратить 67 минут, по одной минуте за каждый год общественной деятельности Манделы, на то, чтобы помочь другому.

ООН призывает каждого сделать в этот день что-то доброе и важное: позаниматься с ребенком, накормить голодных, позаботиться об окружающей среде или добровольно помочь больнице или местному общественному центру.