Турция в четвертый раз продлила действие режима ЧП

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 17 июля, парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота в прошлом году, сообщает телеканал NTV.

Смотрите также: Турция почтила память жертв неудавшегося госпереворота

Ранее в понедельник правительство Турции направило в парламент запрос на продление режима ЧП.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.