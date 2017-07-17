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    Турция в четвертый раз продлила действие режима ЧП

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    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.
    Флаг Турецкой Республики
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 17 июля, парламент Турции в четвертый раз продлил на 90 дней действие режима чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки переворота в прошлом году, сообщает телеканал NTV.

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    Ранее в понедельник правительство Турции направило в парламент запрос на продление режима ЧП.

    Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле прошлого года сроком на три месяца. Он трижды продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.

    Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

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