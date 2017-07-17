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    Король Нидерландов откроет мемориал жертвам катастрофы МН17

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    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах (78)

    (обновлено: )3701
    Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" - всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.
    Обломки МН17 после презентации окончательного доклада Совбеза Нидерландов по крушению Boeing под Донецком
    REUTERS Michael Kooren

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Более двух тысяч родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом соберутся в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии, для участия в церемонии открытия мемориала, посвященного их близким. Об этом сообщает в понедельник Радио Свобода.

    Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" — всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Катастрофа MH17. Расследование и суд... в Нидерландах

    Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся на этом мероприятии к другим официальным лицам в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

    Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

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