Король Нидерландов откроет мемориал жертвам катастрофы МН17

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Более двух тысяч родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом соберутся в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии, для участия в церемонии открытия мемориала, посвященного их близким. Об этом сообщает в понедельник Радио Свобода.

Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом" — всего было высажено 298 деревьев, по количеству погибших в катастрофе. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима присоединятся на этом мероприятии к другим официальным лицам в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

Напомним, Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.