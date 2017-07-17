Паводок в США: число жертв увеличивается

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Число жертв ливневого паводка в американском штате Аризона увеличилось до девяти человек, 13-летний подросток считается пропавшим без вести, передает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось о семи жертвах, среди погибших было по меньшей мере два ребенка.

Четырнадцать членов одной семьи купались в пруду в субботу во второй половине дня, когда ливневые дожди привели к внезапному паводку.

Четырех человек удалось спасти, операция по поиску подростка продолжается.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.