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    В мире

    Паводок в США: число жертв увеличивается

    (обновлено: )56
    По информации американских СМИ, в результате сильного паводка, накрывшего штат Аризона, погибли или пропали без вести 9 человек.
    Потом в США. Архивное фото
    Associated Press John Locher

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Число жертв ливневого паводка в американском штате Аризона увеличилось до девяти человек, 13-летний подросток считается пропавшим без вести, передает телеканал Fox News.

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    Ранее сообщалось о семи жертвах, среди погибших было по меньшей мере два ребенка.

    Четырнадцать членов одной семьи купались в пруду в субботу во второй половине дня, когда ливневые дожди привели к внезапному паводку.

    Четырех человек удалось спасти, операция по поиску подростка продолжается.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в провинции Хунань на юго-востоке Китая из-за наводнений, вызванных продолжительными ливневыми дождями.

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