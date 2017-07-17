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    В мире

    В Сеуле уточнили условия, на которых они готовы к диалогу с Пхеньяном

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (444)

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    По словам министра по делам национального объединения южнокорейского правительства Чо Мен Гюна, Южная Корея будет рассматривать нормализацию диалога между Югом и Севером, наблюдая за позицией Севера по денуклеаризации.
    Демилитаризованная зона между Южной Корей и КНДР
    REUTERS Park Se-Yon/News1

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Южная Корея готова на полномасштабный диалог с КНДР в зависимости от позиции Пхеньяна по денуклеаризации полуострова, заявил в понедельник министр по делам национального объединения южнокорейского правительства Чо Мён Гюн.

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    REUTERS KCNA
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    "Мы будем рассматривать нормализацию диалога между Югом и Севером, наблюдая за позицией Севера по денуклеаризации", — приводит слова министра информационное агентство Ренхап.

    Ранее в тот же день Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности между двумя корейскими государствами и контакты по линии Красного Креста для возобновления встреч между разобщенными в результате раскола страны родственниками.

    Очевидно, Сеул вынужден постоянно делать оговорки насчет ядерного оружия КНДР, предлагая Пхеньяну диалог. Дело в том, что союзники Южной Кореи — США и Япония — считают, что сейчас не то время для переговоров в условиях нажима на северокорейские власти со стороны международного сообщества для прекращения ядерной и ракетной программ КНДР.

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