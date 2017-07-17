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    СМИ сообщили, кто организовал хакерскую атаку на Катар

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (63)

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    По информации СМИ, представители американского разведывательного сообщества, проанализировав собранную информацию, подтвердили, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план хакерской атаки и его реализацию.
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    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Кибератака на государственное новостное агентство Катара, спровоцировавшая кризис в регионе, была организована Объединенными Арабскими Эмиратами, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников в разведке США.

    Флаг Катара
    flickr.com/Isabell Schulz
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    Конфликт между Катаром и его соседями по региону произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей разместило речь от имени эмира страны в поддержку выстраивания отношений с Ираном.

    Как пишет издание, представители американского разведывательного сообщества, проанализировав собранную информацию, на прошлой неделе подтвердили, что высокопоставленные члены правительства ОАЭ обсуждали 23 мая план и его реализацию.

    Сама же кибератака была осуществлена 24 мая, пишет газета. Однако неясно, была ли она проведена Объединенными Арабскими Эмиратами или же они обратились к другой стороне, отмечают чиновники.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани сообщил, что с проведением кибератаки связаны некоторые страны Ближнего Востока, не уточнив, о каких государствах идет речь.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

    Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

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