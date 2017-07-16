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    Американцу дали 16 лет тюрьмы за убийство котов

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    Кошки начали пропадать из района Кембрийского парка Сан-Хосе в сентябре 2015 года, а затем животных находили мертвыми. Найти преступника удалось через месяц после первого исчезновения.
    Кот
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Житель Калифорнии Роберта Роя получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кота, сообщает издание USA Today.

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    "Судья Верховного суда округа Санта-Клара приговорил 26-летнего жителя Калифорнии к 16 годам тюрьмы за убийство 21 кота", — говорится в сообщении.

    Как стало известно, кошки начали пропадать из района Кембрийского парка Сан-Хосе в сентябре 2015 года, а затем животных находили мертвыми. Найти преступника удалось через месяц после первого исчезновения.

    "Фермер был найден 8 октября 2015 года на автостоянке Home Depot, когда он спал в своем автомобиле с мертвой кошкой", — сообщает издание.

    Также сообщается, что в автомобиле фермера полиция нашла кусочки меха, кровь и охотничий нож.

    Напомним, в Одессе женщина на глазах у своих детей жестоко расправилась с собакой и кошкой. Как рассказали соседи женщины, в доме №108 на улице Семена Палия, в 10 подъезде из квартиры, расположенной на 9 этаже, сбросили собаку и кошку.

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