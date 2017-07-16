КИЕВ, 16 июл – РИА Новости Украина. В Китае в результате пожара в жилом доме погибли 22 человек, еще три человека получили легкие ранения, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Ранее сообщалось о 14 жертвах.

twitter.com/PDChina В Китае горел жилой дом, погибли 22 человека

Пожар разгорелся в воскресенье около 4.30 утра в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу в провинции Цзянсу.

К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.

twitter.com/PDChina В Китае горел жилой дом, погибли 22 человека

Напомним, семь человек погибли при пожаре в городе Братск в Иркутской области.