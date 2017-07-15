По школе в Афганистане нанесен удар с воздуха - СМИ

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. По школе на севере Афганистана был нанесен удар с воздуха, передает агентство Синьхуа со ссылкой на директора местного департамента образования.

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По данным СМИ, в результате удара могут быть жертвы.

Как стало известно, инцидент произошел в субботу в городе Кундуз — административном центре одноименной провинции.

Как сообщалось ранее, глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане, где США проводят военную операция с 2001 года.