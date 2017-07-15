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    По школе в Афганистане нанесен удар с воздуха - СМИ

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    Инцидент произошел в субботу в городе Кундуз - административном центре одноименной провинции. По данным СМИ, в результате удара могут быть жертвы.
    Полицейский в Афганистане патрулирует территорию
    Associated Press Allauddin Khan

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. По школе на севере Афганистана был нанесен удар с воздуха, передает агентство Синьхуа со ссылкой на директора местного департамента образования.

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    По данным СМИ, в результате удара могут быть жертвы.

    Как стало известно, инцидент произошел в субботу в городе Кундуз — административном центре одноименной провинции.

    Как сообщалось ранее, глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане, где США проводят военную операция с 2001 года.

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