Утечка нефти произошла на нефтепроводе в Техасе

КИЕВ, 15 июл – РИА Новости Украина. Утечка нефти произошла на нефтепроводе компании Magellan Midstream Partners в американском штате Техас, ее объем оценивается в 1,2 тысячи баррелей (более 190 тысяч литров), сообщает агентство Блумберг.

Разлив на нефтепроводной системе Longhorn недалеко от Остина произошел после того, как компания-подрядчик пробила трубопровод, выполняя работы по техническому обслуживанию. Жители в радиусе 1,6 километра были эвакуированы. Согласно заявлению представителя комиссии по качеству окружающей среды штата, утечка остановлена.

Нефть по системе Longhorn транспортируется от месторождений бассейна Permian на заводы на побережье Мексиканского залива и к экспортным терминалам.

Между тем, как пишет агентство, утечка пока не вызвала какой-либо нехватки сырья. Как пояснил исполнительный вице-президент компании-консультанта в области энергетики Turner Mason & Co. Джон Ойерс, достаточное количество трубопроводных мощностей дает возможность для перераспределения потоков.

Между тем, он не исключил влияния остановки, если она продлится, на стоимость нефти WTI, торгуемой на спотовых рынках в Хьюстоне и Мидланде.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз.