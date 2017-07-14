Две гражданки Германии погибли при нападении в отеле в Хургаде - источник

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Две гражданки Германии погибли в результате нападения человека с ножом в отеле в египетской Хургаде, сообщил РИА Новости осведомленный источник в туристической фирме.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, погибли две туристки из Украины.

"В отеле Zahabia были убиты две гражданки Германии. Потом убийца пробрался в отель El Palacio и ранил одну россиянку, он ударил ее ножом. Она жива, но находится в тяжелом состоянии, сейчас она в больнице. Он также ранил двух граждан Армении и одного гражданина Чехии. Убийца побежал к морю в попытке скрыться, но сотрудники отеля взяли моторную лодку и поймали его", — заявил источник.

Неизвестный в пятницу напал с ножом на отдыхающих на пляже отеля в Хургаде. Губернатор провинции Красное море подтвердил гибель двух иностранцев. Также сообщалось, что еще шесть иностранцев пострадали. Пострадавшие могут быть гражданами Германии, Сербии, Польши. Представитель управляющей компании одной из гостиниц, где произошло нападение, заявил РИА Новости, что в числе пострадавших двое граждан Армении и один гражданин Чехии.

Как сообщил РИА Новости генеральный консул России в Хургаде Джамшед Болтаев, в числе пострадавших есть одна женщина с гражданством России и Украины, она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает.