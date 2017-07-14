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    В ФРГ задержали мужчину, угрожавшего убить врачей и полицейских

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    Сообщается, что мужчина сообщил случайной прохожей на автобусной остановке о намерении убить врачей и полицейских в городе Людвигсхафен-ам-Райн на юго-западе Германии.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Германии помещен под стражу мужчина, который подозревается в угрозах врачам и полицейским города Людвигсхафен-ам-Райн на юго-западе Германии, говорится в сообщении правоохранителей.

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    Утром в пятницу в полицию района Рейн-Пфальц, центром которого является Людвигсхафен, поступили сообщения о том, что неизвестный угрожает убить врачей и полицейских в городе. О своем намерении мужчина сообщил случайной прохожей на автобусной остановке. После он сел в автобус, направляющийся в сторону местной больницы. Очевидица заметила на теле мужчины некую маленькую коробку и провода, напоминающие аппарат для длительного мониторирования ЭКГ.

    Полиция исходит из того, что угрозы выдвигал именно обнаруженный и помещенный под стражу 27-летний мужчина. Уточняется, что предполагаемый правонарушитель уже известен полиции.

    Напомним, в начале июля полиция задержала группу провокаторов под посольством Германии в Киеве.

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