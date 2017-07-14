Экс-главу Перу приговорили к заключению

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости Украина. Перуанский суд по просьбе прокуратуры приговорил экс-президента Перу Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 18 месяцев.

"Предварительное заключение является правомочным и необходимым", — приводит канал TV Peru заявление судьи Ричарда Консепсьона Каруанчо. С прошением о предварительном заключении обратилась местная прокуратура. Супружеская пара будет помещена в тюрьму на время следствия по делу.

По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать денежные средства от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии.

В 2015 году прокуратура Перу заявила, что проведет расследование в отношении Эредии по подозрению в причастности к отмыванию финансовых средств. Речь идет о фондах, за счет которых финансировались предвыборные мероприятия самого Умалы.

В общей сложности чтение приговора заняло около полутора суток с перерывами. Дом Умалы на время чтения вердикта был оцеплен усиленными нарядами полиции. Судья уже выдал ордер на задержание супружеской четы, однако пока не известно, в какое именно место лишения свободы их поместят.

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Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был Альберто Фухимори, занимавший пост президента Перу с 1990 по 2000 годы. Он отбывает 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления. В свои почти 79 лет Фухимори страдает онкологическим заболеванием и был неоднократно госпитализирован во время заключения. Несмотря на болезнь, ранее ему было отказано в помиловании и переводе под домашний арест, однако в апреле президент Педро Кучински заявил, что его правительство вновь рассматривает вопрос о возможном освобождении Фухимори по гуманитарным соображениям.