Убийство журналиста. В Италии назначена дата допроса бойца Нацгвардии

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Предварительный допрос задержанного в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли, назначено на понедельник, 17 июля, сообщил его адвокат Раффаэле делла Валле.

"Мы заявим о невиновности задержанного. Это будет предварительный допрос, чтобы понять, как развивались события", — цитирует делла Валле "Радио Свобода".

Представители генерального консульства Украины в Милане подали запрос на разрешение присутствовать во время допроса 17 июля, но предполагают, что их не допустят, потому что слушания будут закрытыми.

Адвокат сообщил, что дело его подзащитного сложное, так как речь идет о фактах трехлетней давности в условиях сложной международной ситуации.

"Мы будем просить судью предоставить разрешение на специальную юридическую процедуру международного права, которая позволит допрос свидетелей в Украине. Это одно из технико-юридических проблем дела", — заявил делла Валле.

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Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году. В начале июля в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, он переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".