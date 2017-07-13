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    США сообщили о "небольшом прогрессе" в ситуации вокруг Катара

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (61)

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    Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт сообщила, что Катар и США начнут проводить "регулярные консультации на высоком уровне по контртерроризму".
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. США наблюдают "небольшой прогресс" в ситуации вокруг Катара, заявила в четверг на брифинге официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

    По ее словам, тот факт, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел консультации с конфликтующими сторонами, уже является шагом на пути к разрешению кризиса вокруг Катара.

    Флаг Катара
    flickr.com/Isabell Schulz
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    Науэрт отметила, что США наблюдают "небольшой прогресс". Кроме того, по ее словам, Катар и США начнут проводить "регулярные консультации на высоком уровне по контртерроризму".

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

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    Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.

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