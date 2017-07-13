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    Макрон заявил, что Париж не настаивает на уходе Асада

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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изменилась французская доктрина по Сирии, принципиальная задача - искоренить террористические группы.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

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    "Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они не были", — сказал французский лидер.

    Он добавил, что "уход (президента САР Башара) Асада больше не является необходимым условием для Франции".

    Ранее сообщалось, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.

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