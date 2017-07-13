Макрон заявил, что Париж не настаивает на уходе Асада

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они не были", — сказал французский лидер.

Он добавил, что "уход (президента САР Башара) Асада больше не является необходимым условием для Франции".

Ранее сообщалось, что Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области.