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    В США снят запрет на ноутбуки в самолетах Egyptair

    (обновлено: )10
    Запрет на провоз электронных устройств, которые превышают по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был отменен американским министерством внутренней безопасности.
    Самолет EgyptAir
    Twitter RT

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Американское министерство внутренней безопасности сообщило в среду о снятии запрета на использование ноутбуков в салоне самолетов авиакомпании EgyptAir, направляющихся в США, передает агентство Рейтер.

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    Ранее египетский государственный перевозчик Egyptair ввел запрет на потребительскую электронику в самолетах, следующих в США, с 24 марта в соответствии с требованием американских властей.

    Запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, на борту направляющихся в США авиарейсов был введен американскими властями в конце марта. Он был применен к восьми странам Ближнего Востока и Северной Африки.

    Ранее об отмене запрета в связи с новыми требованиями США по безопасности, которые применяют в аэропортах Ближнего Востока и Северной Африки, объявили авиакомпании Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways и Turkish Airline и ряд других.

    Агентство отмечает, что под запретом теперь остаются только две ближневосточные авиакомпании.

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