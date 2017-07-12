От Антарктиды откололся самый гигантский в истории айсберг

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. На западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из огромнейших айсбергов в истории весом в триллион тонн, площадью около 6 тыс. кв. км, сообщил об отрыве айсберга британский антарктический проект MIDAS.

Известно, что площадь всего ледника Ларсен С составляет 55 тыс. кв. км — это почти в десять раз превышает площадь растаявшего ранее Ларсена Б. На сегодняшний день Ларсен С считается четвертым по величине ледником в мире.

Впервые трещина в этом леднике была замечена еще в 2011 году, а в 2014-м она стала быстро расти. Скол растянулся почти на 200 км, отделив от основного тела ледника айсберг в 10% его площади.

По словам ученых, сейчас трещина увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в сторону Атлантического океана. Пока ученые не могут сказать определенно, раскололся ли айсберг на отдельные части или сползает, сохраняя свою целостность.

Как сообщалось ранее, Украина будет проводить антарктические исследования с Китаем и Малайзией, а также будет расширять сотрудничество с Турцией.