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    От Антарктиды откололся самый гигантский в истории айсберг

    (обновлено: )132
    Впервые трещина в этом леднике была замечена еще в 2011 году, а в 2014-м она стала быстро расти. Скол растянулся почти на 200 км, отделив от основного тела ледника айсберг в 10% его площади.
    Ледник в Антарктиде
    earthobservatory.nasa.gov

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. На западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из огромнейших айсбергов в истории весом в триллион тонн, площадью около 6 тыс. кв. км, сообщил об отрыве айсберга британский антарктический проект MIDAS.

    Ученые показали гигантскую 40-километровую трещину в Антарктиде. Видео
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    Ученые показали гигантскую 40-километровую трещину в Антарктиде

    Известно, что площадь всего ледника Ларсен С составляет 55 тыс. кв. км — это почти в десять раз превышает площадь растаявшего ранее Ларсена Б. На сегодняшний день Ларсен С считается четвертым по величине ледником в мире.

    Впервые трещина в этом леднике была замечена еще в 2011 году, а в 2014-м она стала быстро расти. Скол растянулся почти на 200 км, отделив от основного тела ледника айсберг в 10% его площади.

    По словам ученых, сейчас трещина увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в сторону Атлантического океана. Пока ученые не могут сказать определенно, раскололся ли айсберг на отдельные части или сползает, сохраняя свою целостность.

    Как сообщалось ранее, Украина будет проводить антарктические исследования с Китаем и Малайзией, а также будет расширять сотрудничество с Турцией.

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