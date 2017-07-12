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    В США диспетчеры предотвратили крупнейшую авиакатастрофу в истории

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    При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера. Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота.
    Работа авиадиспетчеров. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Крупнейшая катастрофа в истории современной авиации чуть не произошла в аэропорту Сан-Франциско, где диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов, в каждом из которых находились пассажиры, сообщает телеканал CBC.

    По данным телеканала, инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

    "Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе", — цитирует телеканал заявление федеральных авиационных властей. Сообщается, что диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Пострадавших в результате инцидента нет.

    "Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории", — цитирует телеканал заявление отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера.

    "Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться", — сказал Аймер.

    Как сообщается, администрация аэропорта и местные власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.

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